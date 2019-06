Frankrijk heeft al publieke omroep zonder reclame: vooral Google en Facebook profiteren

De plannen van minister Arie Slob (Media) voor een publieke omroep met alleen ná 20.00 uur reclamespotjes, zorgen momenteel voor veel ophef in Hilversum. De NPO loopt dan namelijk op jaarbasis tussen de 80 en 90 miljoen euro (aldus de STER) aan inkomsten mis, waarvan de overheid slechts ongeveer een kwart wil compenseren. De commerciële zendergroepen RTL en Talpa TV (met onder andere SBS 6) juichen Slobs plannen toe, maar worden zij er in de nieuwe situatie (per 2021 is de inzet) daadwerkelijk beter van?



Nee, klinkt het in Frankrijk waar tien jaar terug óók reclame op de publieke zenders deels werd afgeschaft. Daar is het nu precies andersom, met alleen spotjes vóór 20.00 uur. Volgens een intern document van France Télévisions (de Franse NPO) profiteerden tot nu toe ‘bijna hoofdzakelijk’ Amerikaanse giganten als Google, YouTube en Facebook van die maatregel.



,,Naar de publieke omroep kijken heel andere mensen – ouder en hoger opgeleid - dan naar de commerciële zenders’’, zegt directeur Jean-Luc Chetrit van Union des Marques, de Franse unie voor adverteerders. Hij onderschrijft de conclusie van het rapport. ,,Omdat de adverteerders dat publiek daar niet vinden, grijpen ze naar heel andere media. Het is een van de redenen dat bedrijven als Facebook en YouTube groeiden. De reclameblokken bij de commerciële zenders waren ook al lang en zaten al vol. Het gejuich dat je tien jaar terug in die hoek hoorde, kwam te vroeg. Het hielp ze slechts heel minimaal.’’