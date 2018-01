Frans Bauer haalt schouders op over kritiek op goed bekeken Curling Quiz

Frans Bauer haalt zijn schouders op over de negatieve reacties. ,,Ik en de andere presentatoren proberen met een duidelijke, educatieve ondertoon en een knipoog gewoon wat gezelligheid de huiskamers in te pompen'', benadrukt hij vandaag. Naast Bauer presenteren sportcommentator Evert ten Napel, voormalig topschaatser Mark Tuitert en oud-tophockeyster Ellen Hoog de quiz.

De zanger is behoorlijk in zijn nopjes met de massale belangstelling voor de zevendelige kennisquiz, die een opmaat vormt voor de naderende Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Dat er op Twitter kritiek wordt gespuid, vindt de levensliedzanger jammer. ,,De mensen die het programma hebben gewaardeerd, hoor je niet. Alleen de reacties van een paar negatievelingen, die overigens wel keken, vallen weer op.''

Hij wil zich als presentator in geen geval mengen in de discussie welke programma's al dan niet thuishoren bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). ,,Ik houd me daar het liefst verre van. Maar in het geval van De Curling Quiz vind ik de ophef een tikkeltje overdreven'', aldus Bauer.

Volledig scherm © screenshot NPO Hij vindt het programma amusement, maar wel een leerzame vorm daarvan. ,,Allereerst brengen we de Olympische Winterspelen prominent onder de aandacht. Hetzelfde geldt voor curling: een razend moeilijke, nog onderbelichte sport. Daarnaast zitten er vragen en weetjes in waar de kijkers iets van kunnen opsteken. Het is dus amusement met wel degelijk een serieuze onderlaag.''

Bauer benadrukt dat de quiz weliswaar leuk, maar ook educatief is. ,,BN'ers leveren in een gezellige sfeer een mooie strijd. Er is diep nagedacht, wat bijgeleerd, maar niet gezongen, gedanst of de polonaise door de opnamestudio gelopen. Wel tussen de bedrijven door keihard gelachen. Mag dat soms niet meer bij de NPO? Het zal toch wel.''

'Onzin'

Dat het programma te vrolijk en licht zou zijn en, aldus Twitteraars, beter zou passen bij een commerciële omroep als SBS 6 of RTL 4, vindt Bauer 'echt onzin'. ,,Die mooie kijkcijferscore zegt wat mij betreft genoeg. 1,2 miljoen en daarmee in de top drie van best bekeken programma's gisteren: dat zijn natuurlijk niet alleen mensen die zich kapot hebben geërgerd.''

De Curling Quiz stond inderdaad, zoals Bauer stelt, in de top drie van best bekeken programma van de dag. Alleen het Journaal van 20.00 uur (2,3 miljoen kijkers), Door het hart van China (1,4 miljoen) en Studio Sport (1,4 miljoen) trokken een groter publiek. De terugkeer van Klasgenoten op televisie, dit keer bij SBS 6, was goed voor 987.000 kijkers, terwijl de nieuwe NPO-serie Luizenmoeder het op NPO 3 met 750.000 kijkers moest doen. Op de eerste aflevering van het vierde seizoen Smeris stemden aansluitend 841.000 mensen af.