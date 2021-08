Frans Bauer laat zich niet uit over halen van coronaprik

Gerard Joling (61) en Lee Towers (75), die tegenover Bauer aan tafel zaten, kunnen Fischers actie wel waarderen. ,,We komen er sowieso nooit vanaf, maar dan wordt het wel geminimaliseerd dat alles weer kan, Frans. Want jij moet straks ook weer zingen?’’, aldus Joling. ,,Ik eet al 45 jaar lang frikandellen speciaal. Daarvan weet je toch ook niet wat erin zit? Ik ga er vanuit dat de mensen genoeg belezen zijn en intelligent genoeg zijn om die prik te halen.’’

Of Frans zich heeft laten inenten, werd niet duidelijk. ,,Ik laat me daar niet over uit. Je moet mensen zelf laten kiezen. Als artiest is het niet mijn taak om die prik te nemen. Ik houd het gewoon liever voor mezelf.’’ En: ,,Ik wil graag dat iedereen serieus genomen wordt. Of je nu wel bent gevaccineerd of niet, iedereen heeft er zijn eigen motivatie voor.’’