Frans-Britse ster Charlotte Gainsbourg komt voor optreden naar Nederland

Sarah Jessica Parker noemt annuleren van derde Sex and the City-film 'enorm pijnlijk'

12 januari Het annuleren van de derde film rond Sex And The City heeft er behoorlijk ingehakt bij hoofdrolspeelster Sarah Jessica Parker. Ze spreekt van een enorm pijnlijke ervaring. ,,Ik ben verbluft hoe diep het me nog steeds raakt'', zegt Parker in een interview met Daily Beast.