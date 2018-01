Frans Duijts haalt superdeluxe miljoenenvilla uit de verkoop

Het optrekje heeft een woonoppervlakte van 240 vierkante meter en telt in totaal zes kamers, waaronder vijf slaapkamers en een badkamer, verdeeld over twee woonlagen en een zolder. Parkeren is geen probleem, want het terrein biedt plaats aan meerdere auto's. Verder is het huis omringd door een voor-,zij- en achtertuin. De achtertuin is 960 vierkante meter groot en ligt op het zuidwesten. Absolute blikvanger van de villa is wel dat het beschikt over een eigen kapsalon.