Frans kasteel familie Meiland na anderhalf jaar eindelijk verkocht

Het Franse kasteel van de familie Meiland, Chateau Marillaux, is eindelijk verkocht. Vorige week waren er ‘volop bezichtigingen’ en de deal is nu rond, zo melden de familie en de makelaar aan Shownieuws .

Het kasteel, bekend uit de SBS-serie Chateau Meiland, stond al ruim anderhalf jaar te koop. In eerste instantie was dat voor ruim 1,2 miljoen euro. Al snel bleek dat bedrag te hoog te zijn en ging het kasteel in december voor bijna acht ton de verkoop in.

Chateau Meiland was in 2019 voor het eerst op tv. Het SBS-programma over Martien, Erica en Maxime Meiland die een chateau in Frankrijk starten won in 2019 de Gouden Televizier-Ring. Eind 2020 verhuisde de familie officieel terug naar Nederland.

Verhuizingen

Erica en Martien tikten eerder dit jaar in hun vertrouwde Noordwijk een villa van 2,6 miljoen op de kop, nadat ze afscheid hadden genomen van hun woonboerderij in Hengelo. De twee kondigden echter in september aan ook dat stulpje weer te verlaten. Hoewel de Meilandjes zich in hun Noordwijkse villa naar eigen zeggen ‘echt thuis voelen’, hebben ze te veel last van fans en zoeken ze iets met meer privacy.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Erica Meiland (@ericameiland) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Meilandjes: