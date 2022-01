Franse modekoning Thierry Mugler (73) overleden

De wereldberoemde Franse modeontwerper Thierry Mugler is zondag overleden. Dat heeft het team van Mugler bekendgemaakt via zijn Instagramaccount. Hij werd 73 jaar.

Volgens zijn agent Jean-Baptiste Rougeot kwam de dood van Mugler onverwacht. De couturier had juist nog veel plannen en zou begin deze week nieuwe samenwerkingen aankondigen, zei hij.

Mugler werd in december 1948 in Straatsburg geboren. Hij verhuisde op 20-jarige leeftijd naar Parijs en creëerde in 1973 zijn eigen label “Café de Paris”. Een jaar later richtte hij het modehuis “Thierry Mugler” op. Zijn gestructureerde en geraffineerde silhouetten werden al snel een gevestigde waarde. Hij lanceerde ook een eigen parfumlijn.

Zijn invloed was vooral groot op de mode van de jaren 80 en 90. Volgens het gezaghebbende modevakblad WWD was Mugler bovendien de eerste ontwerper die beroemdheden strikte om zijn creaties tijdens modeshows te voor het voetlicht te brengen.

Carrièreswitch

De Fransman, een liefhebber van drama en theater, stopte in 2002 als ontwerper en zei daar toen over: ,,Mode is prachtig, het is 3D-kunst op een mens. Maar het was niet genoeg, wat de reden is dat ik op ander manieren wil gaan creëren.’’

Dat deed hij onder meer als regisseur bij de Cirque du Soleil-show Zumanity, waarvoor hij ook de kostuums ontwierp. Voor de I Am... World Tour van Beyoncé in 2009 ging hij aan de slag als artistiek adviseur en ontwierp hij ook de kleding.

In 2019 onderbrak Mugler zijn ontwerperspensioen eenmalig voor Kim Kardashian, voor wie hij de jurk ontwierp die zij droeg naar het Met Gala.

In oktober van datzelfde jaar was Mugler twee dagen te gast in Rotterdam waar hij met de expositie “Couturissime” zijn creaties in de Kunsthal tentoonstelde.

Volledig scherm De expositie "Couturissime" in het kunstmuseum in Montreal, waarmee hij ook in de Kunsthal in Rotterdam stond. © AFP