Franse politie arresteert r&b-zanger Chris Brown wegens verkrachting

updateDe Amerikaanse r&b-zanger Chris Brown (29) is vandaag in Parijs door de Franse politie gearresteerd, nadat een 24-jarige vrouw hem had beschuldigd van verkrachting. Behalve de artiest zijn nog twee andere verdachten aangehouden, zo melden Franse media.

Volgens de vrouw zou Brown haar seksueel misbruikt hebben in de nacht van 15 op 16 januari in zijn hotelkamer, nadat de twee elkaar daarvoor ontmoet hadden in de club Le Crystal, nabij de Champs-Elysées in Parijs.

In het politierapport staat dat de vrouw meeging met Brown naar zijn hotel, het Mandarin Oriental, waar de uiteindelijke verkrachting plaatsvond. De openbare aanklagers zouden de zaak nu verder onderzoeken, naar aanleiding van de klachten die de vrouw heeft ingediend. Lopende het onderzoek door de Franse recherche blijft Brown mogelijk nog twee dagen in de cel. Zowel Brown als zijn management kon dinsdag niet reageren op zijn arrestatie. Op verkrachting staat in Frankrijk een maximale straf van 15 jaar.