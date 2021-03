Fred van Leer openhartig over overval: ‘Ik zei: nou pannenkoek, schiet me dood dan!’

Het ging net weer wat beter met Fred van Leer, nadat er een privéfilmpje van hem was uitgelekt op social media. De Rotterdammer zat volledig in de put en deed zichzelf iets aan. Een psychose denkt hij nu achteraf. Uiteindelijk plaatst hij in die periode een uitgebreid bericht op Instagram waarop hij op alles reageert. Dat valt goed en Van Leer ziet de toekomst weer positief in.



Juist op het moment dat hij voor het eerst weer alleen thuis is, wordt er aangebeld door een pakketbezorger. Van Leer vindt dat die vroeg is, maar doet toch de deur open via zijn camerasysteem. Als hij de trap alvast afloopt, ziet hij dat de bezorger een pruik draagt. Meteen heeft de stylist door dat het foute boel is. ,,Het is gewoon die Rolex-bende die nu bij iedereen aanbelt, bij Amanda Balk, bij Nikkie Tutorials, iedereen. Dus ik ga staan, gefocust, geaard, dat had ik geleerd van mijn coach, en wanneer hij bijna boven is, trap ik hem zo weer terug de trap af. En ik blééf trappen, in zijn buik, nek, gezicht, alles", vertelt Van Leer in Linda.