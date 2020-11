Fred van Leer uit ziekenhuis: ‘Vertrokken naar onbekende locatie om bij te komen’

De Rotterdamse presentator werd gistermiddag opgenomen in het ziekenhuis ter observatie. Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. Er worden geen verdere mededelingen gedaan. Inmiddels is Van Leer ontslagen uit het ziekenhuis. ,,Hij is erg moe, maar het gaat goed met hem. Hij is vertrokken naar een onbekende locatie om bij te komen.” Na zijn ziekenhuisopname werd de Drag Race Holland -presentator overladen met steunbetuigingen. Fans en ook BN’ers als Patricia Paay, Daphne Deckers en Kim-Lian van der Meij deelden lieve berichten voor Van Leer onder de hashtag #TeamFred en daar is hij dankbaar voor. ,,Fred heeft zojuist gezien hoe iedereen met hem meeleeft. Hij vindt het hartverwarmend en wil iedereen dan ook enorm bedanken. Alle mooie en bijzondere berichten geven hem steun en kracht.”

Strafbaar

Afgelopen donderdag lekte een video met seksbeelden van Van Leer uit op internet. De bekende stylist liet daarna via een bericht op Instagram weten tijd nodig te hebben om te verwerken wat hem is overkomen. Wie het filmpje heeft gelekt, is nog onduidelijk. Het zonder toestemming verspreiden van zulke video’s is strafbaar.



De mediapersoonlijkheid is momenteel onder meer te zien als presentator in het Videoland-programma RuPaul’s Drag Race Holland en in het panel van zangprogramma I can see your voice op RTL 4. Eerder dit jaar verscheen een documentaire over het turbulente leven van de stylist, Fred: Het Andere Gezicht. Daarin liet de Rotterdammer voor het eerst een persoonlijke kant van zichzelf zien en bekende hij ‘weleens depressief’ te zijn.