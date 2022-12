Fred van Leer: Voor mij kan het jaar niet snel genoeg klaar zijn

Voor Fred van Leer is er “licht aan het einde van de tunnel”. Dat zegt de 46-jarige presentator in een video op Instagram. “Ik ben heel hard aan mezelf aan het werken en heb fijne mensen om me heen.” In november cancelde Van Leer zijn theatertour En Route omdat “het licht uitging”.

Van Leer begint zijn bericht door te zeggen hoe het met hem is. “Ik ben net een Vengaboy, up and down. Er is licht aan het einde van de tunnel, daar ben ik dankbaar voor. Voor mij kan dit jaar niet snel genoeg voorbijgaan.”

De presentator gaat ook in op de verwarring die is ontstaan rond zijn gecancelde theatertour, maar zijn Fred & Friends-shows in Ahoy die wel doorgaan. “Een theatertour, 51 keer door het hele land, is veel meer dan de focus op twee shows in Ahoy, die pas in september plaatsvinden. Daar heb ik alle tijd voor en dat doe ik met een fantastisch team.” Tot slot laat hij weten zijn werkzaamheden vanaf januari weer “een heel klein beetje” op te pakken.

