Freddy en Sylvia na kankerdiagnose tóch gescheiden: ‘Het was niet eerlijk’

MAFSFreddy en Sylvia uit Married at first sight zijn tóch gescheiden. De twee waren vastbesloten hun relatie een kans te geven na de achtbaan van het RTL 4-programma, maar Sylvia trok onlangs de stekker eruit. Zij kreeg de diagnose longkanker, die ze ook voor Freddy zwaar vond. ,,Ik vond het zo niet eerlijk voor hem.’’

Dat vertelde het stel gisteravond bij Jinek. In de laatste aflevering van het trouwprogramma was eerder op de avond duidelijk geworden dat Sylvia tijdens de opnames te horen had gekregen dat ze longkanker heeft. Het kwam binnen als een ‘bom’, maar de twee besloten hun prille relatie niet op te geven.

,,Ik blijf hier gewoon bij, aan alle kanten blijf ik haar steunen’’, beschreef Freddy zijn gedachten aan Eva Jinek, voor het oog van ruim 1 miljoen kijkers. Het stel wilde zich aan een eerdere afspraak houden. ,,Voordat ik iets wist, hadden we al besloten samen door te gaan’’, vertelde Sylvia. ,,Omdat je elkaar pas leert kennen na het programma.’’

Volledig scherm Freddy en Sylvia. © FLEXMI fotografie

Gezonde vrouw

Nu, vier maanden na de laatste opnames, zijn ze toch niet meer samen. Sylvia wilde niet dat ook Freddy met haar ziekte zou moeten leven. ,,Ik vond het niet eerlijk’’, zei ze. ,,Hij moet gewoon de kans krijgen om een gezonde vrouw te treffen. Dit overkomt hem ook. (...) En ik moet me concentreren op mijn gezondheid.’’

Het hielp dat Sylvia niet smoorverliefd was op haar echtgenoot. ,,Ik vind Fred ontzettend leuk en lief, maar ik denk dat het anders was geweest als je puur verliefd was geweest. Maar ik gun hem dit niet.’’

Ellendigste periode

Sylvia, die eerder al borstkanker had, heeft geen spijt dat ze aan het programma heeft meegedaan. ,,Het heeft me door mijn ellendigste periode geholpen; 30 bestralingen verder en een hele hoop chemokuren’’, zei ze. Uitzicht op herstel is er nog niet, maar de tumor in haar longen krimpt wel een beetje.

Freddy is nog altijd in haar leven, maar dan als vriend. ,,We hebben nog steeds een goede verhouding’’, zei hij. ,,We bellen elkaar wekelijks, facetimen. Ik probeer haar zoveel mogelijk te steunen met de situatie.’’ Een maatje voor het leven, noemde presentator Carlo Boszhard hem. Freddy: ,,Echt wel.’’

Bekijk onze video’s over show en entertainment: