Freek Bartels en Jonathan Demoor speelden al geliefden en zwagers, nu zijn ze Britse prinsen

Danny Ghosen: ‘Er zijn meer mensen die zoals Moussa denken en ik wil dat laten zien’

9 september Danny Ghosen laat in het tweede seizoen van Danny’s Wereld weer mensen zien die op de een of andere manier in de problemen zijn gekomen. Van vrouwenmishandeling en gokverslaving tot volksbuurtbewoners die moeten plaatsmaken voor ‘de rijken’. In het eerste deel (vanavond 21.05 uur op NPO 2) volgt hij Moussa L., van wie het paspoort is ingenomen door de overheid omdat hij het land moet verlaten.