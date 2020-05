Freek de Jonge sneert: Youp heeft gekopieerd wat ik deed en kreeg daardoor succes

Met de nieuwe generaties cabaretiers, daar heeft Freek de Jonge niet zoveel mee, geeft hij aan in het gesprek bij Onze man in Deventer. Hij bekent: ,,Ik heb niet zoveel met humor. Ik vind het allemaal zo erg verzonnen en van te voren bedacht. Je moet het ook brengen alsof je het op dat moment verzint.” Hij verwijst naar de Amerikaanse satirische shows, die volgens hem nog steeds hetzelfde kunstje doen, maar dan zonder publiek. Maar ook naar de Nederlandse generatie kijkt hij niet zoveel. ,,De laatste die ik gezien heb is Peter Pannekoek. Ik heb me prima geamuseerd. Nou ken ik hem weer persoonlijk, omdat zijn vader vroeger onze regisseur was. Ik heb hem bijna geboren zien worden.” Toch kraakt hij ook over Pannekoek een kritische noot. ,,Ik vond het heel sympathiek, heel aardig. Ja, ik heb daar ontzettend veel op aan te merken.” Na afloop heeft hij dat met hem besproken. ,,Ik had een keurig blaadje met aantekeningen voor hem”, vertelt Freek. ,,Volgende keer kom ik in een eerder stadium, dan hebben we het er een keer over.”

Rode draad

Dan naar Youp van 't Hek, die eerder te gast was bij Özcan Akyol. Daar stelde hij toen dat hij Freek niet per se reclame voor het cabaretvak vindt, omdat hij nog erg van de oude stempel is qua activisme. Akyol vraagt zich af of Freek dat vaker hoort van generatiegenoten. ,,Nee, en zeker niet van mensen die er ziet zouden zijn geweest, als ik er ook niet geweest was. Nee, Youp was er zonder mij niet gekomen", reageert hij geagiteerd.



Freek legt uit wat hij bedoelt met die opmerking. ,,Hij heeft gewoon simpelweg gekopieerd wat ik deed. En van daaruit heeft hij zijn succes geboekt. Dat doet er verder niet toe, dat is prima. Ik wist dat dit er aan zou komen. Ik ga er altijd vol in. Bij Youp is het succes begonnen toen hij een rode draad in zijn programma bracht.”