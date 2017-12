Freek en Jip Bartels staan samen in musical

the roast 'Oh help, Soundos met make-up in een jurk'

13 december Het is even wennen voor de kijkers van Comedy Central vanavond: stand-upcomedian Soundos El Ahmadi (35) op tv in een designjurk en flink wat make-up op. De afgelopen weken was Soundos in Expeditie Robinson te zien in een kloffie, vandaag schittert ze in het programma The Roast in een lichtblauwe creatie van Addy van den Krommenacker.