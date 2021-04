Freek Vonk en zijn koningscobra maken indruk aan tafel bij Humberto

Vonk en reptielendeskundige Sterrin Smalbrugge schoven bij Tan aan om te vertellen over hun wetenschappelijke doorbraak waarmee ze aantonen dat vrouwelijke koningscobra's zich kunnen voortplanten zonder hulp van een mannetje. Op een gegeven moment besloot Freek Vonk de slang uit de ton te halen en op tafel te leggen, maar daarvoor moesten Tan en de andere gasten wel op anderhalve meter afstand van de tafel gaan staan en hun glazen meenemen. ,,Ik hou wel meer afstand dan dat”, huiverde cabaretier Peter Pannekoek.

Toen het beest, dat zulk sterk gif heeft dat hij met één beet veertig volwassen mensen kan doden, op tafel lag, wilde Vonk even niet reageren op vragen. ,,Ik moet me heel even focussen, jongens.” Na een paar seconden herpakte hij zich.

De slang werd geboren in gevangenschap, dus even in de ton en daarna op tafel tussen de mensen, dat is niet erg voor het dier. De koningscobra richtte zich op en maakte zich groot. ,,Hij laat zien dat hij de baas is en dat je niet te dichtbij moet komen. Dit is wat koningscobra's doen als ze zich bedreigd voelen”, legde Vonk uit. ,,Hij is ontspannen, kom maar dichterbij.” Daarop schuifelden de gasten een beetje naar de tafel, met toch wat angst in de ogen.

Freek Vonk nam een koningscobra mee in de studio van Humberto.

Vonk daagde de slang uit door wat met zijn hand in zijn zicht te zwaaien, waarop de slang naar voren dook. Tan merkte op dat hij had gelezen dat de koningscobra zeer giftig is. Vonk: ,,Dat klopt. Als hij me nu zou bijten, zou Sterrin gelijk een bandage aanleggen bij mij, om te voorkomen dat het gif zich in mijn lichaam kan verspreiden. Maar dan moet je alsnog direct naar het ziekenhuis en hopen dat je niet te veel gif ingespoten hebt gekregen.”

Vonk en Smalbrugge doen onderzoek naar het gif van de koningscobra. Het is niet alleen dodelijk, er zitten ook stoffen in die bijvoorbeeld voor medicijnen gebruikt kunnen worden. Tijdens het gesprek besloot Vonk dat het welletjes was en stopte hij de slang terug in de ton. ,,Hij wordt onrustig nu.” Zanger Alain Clark grapte dat hij het jammer vond dat hij het dier niet langer kon bekijken. Even later zei Clark dat het dier ‘wel respect afdwingt’.

Humberto werd gisteravond bekeken door 857.000 mensen.

