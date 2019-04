Freek Vonk geraakt door vondst 217 kilo haaienvinnen op Schiphol: ‘Shocking’

Tv-bioloog Freek Vonk heeft met grote verbazing gereageerd op het nieuws dat de douane op Schiphol 217 kilo gedroogde haaienvinnen heeft onderschept. Vonk zet zich met zijn stichting No Wildlife Crime in voor het beschermen van haaien tegen stroperij.

‘Shocking’ noemt de bekende bioloog het nieuws over de onderschepte haaienvinnen. ‘Ik weet natuurlijk dat de handel in haaienvinnen gigantisch groot is, aangezien ik deze handel in kaart heb geprobeerd te brengen in Vietnam, Maleisië en Hong Kong, waar ik undercover heb gefilmd voor mijn programma Freek naar de Haaien’, schrijft hij op Facebook. ‘Maar dat dan zoveel kilo haaienvinnen onderschept wordt in eigen land dat is dan toch wel shocking.’

Een deel van de aangetroffen haaienvinnen was afkomstig van de zijdehaai. Vonk gaat zelf komende week naar de Bahama's om met zijdehaaien te zwemmen. ‘Het is een beschermde soort die ook niet zomaar gevangen mag worden’, stelt Vonk. ‘Dit is precies de reden waarom ik met mijn Stichting No Wildlife Crime een actie ben begonnen om haaien te beschermen tegen stroperij.’

Volgers van Vonk reageren massaal op zijn bericht. ‘Wij moeten sowieso beter gaan beseffen wat we eten en hoe het op je bord komt. Succes met je missie’, schrijft iemand bijvoorbeeld. Een ander reageert: ‘Ieder dier heeft recht op bescherming tegen het grootste beest op aarde: de mens.... keep up de good work Freek, mijn steun heb je.’

Uniek