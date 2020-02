Freek Vonk gewond door beet tapijtpython: ‘Ik kon niks doen’

,,Dat het filmen in de wildernis niet altijd zonder gevaar is weten we natuurlijk allang. En dat het niet altijd even goed gaat ook!”, leidt Freek zijn verhaal in. ,,Ik zag deze drie meter lange tapijtpython over de weg kruipen hier in Queensland (Australië), en daarmee lopen ze helaas groot gevaar om overreden te worden door een auto.”



Freek besloot de slang een handje te helpen en naar de overkant te brengen maar het dier zette als ‘dank’ zijn vlijmscherpe tanden in zijn hand. ,Woops! Met de python vastgebeten in mijn handrug en met zijn gespierde lijf om mijn arm gewikkeld liep ik vervolgens maar naar de overkant van de weg. Ik kon niks anders doen dan even vijf minuten wachten totdat de slang doorhad dat ik a) geen eten ben en b) ook geen bedreiging vorm.”



De slang wikkelde zich vervolgens los en trok zich terug. ,Hij keek me nog even aan, en kroop toen rustig de bosjes in - aan de veilige kant van de weg welteverstaan. Slang blij, ik blij. En ach, wat is nou een littekentje meer of minder.”



Freek stond afgelopen week nog uitgebreid stil bij de veelbesproken haaienbeet die hij drie jaar geleden opliep. Hij werd tijdens een duik op de Bahama's in zijn arm gebeten door een haai. De beet van de haai is niet zonder gevolgen gebleven, al kan Vonk zijn arm wel weer gewoon gebruiken.