Freek Vonk houdt thuiszitters bezig met webserie

Musical­ster­ren brengen ‘ode aan iedereen’ met gezamen­lijk You‘ll Never Walk Alone

19:25 Het nummer You’ll Never Walk Alone, oorspronkelijk uit de musical Carousel (1945), lijkt het themalied te worden waarmee mensen elkaar een hart onder de riem steken in deze coronacrisis. Musicalsterren hebben de handen ineengeslagen en het lied samen, ieder vanuit eigen huis, opgenomen als ode aan iedereen.