Freek Vonk lag na haaienbeet lijkbleek in een bootje

De spannende beelden waarin Vonk door de haai werd gebeten, leverden genoeg materiaal op voor het tweeluik Freek naar de Haaien , dat vanavond en morgen wordt uitgezonden door BNNVARA. ,,Dat Freek gek is op dieren, dat weten we. Maar dat de dieren ook graag een stukje van hem willen is nieuw'', aldus de omroep. Ze benadrukken ook dat de hap die de bewuste rifhaai uit Vonks rechteram nam, extreem zeldzaam gedrag betreft. ,,Ineens werd het verhaal persoonlijk. Het aantal mensen dat per jaar wereldwijd wordt gedood door een haai is op twee handen te tellen.''

In de uitzendingen vertelt Vonk nog eens wat er precies is gebeurd op die bewuste dag in februari, maar ook waarom de haai hem beet. De beelden werden stukje voor stukje geanalyseerd met Dr. Samuel Grubel, een haaienwetenschapper van het zogenoemde Sharklab. Daaruit blijkt dat de energieke bioloog 'gewoon pech' had, maar heel veel geluk had met de afloop. ,,We hebben een beet. De presentator is gebeten. We komen direct terug'', riep een Amerikaan met nadruk via zijn walkietalkie naar de hulpdiensten, terwijl Vonk met een doek om zijn arm verging van de pijn. Hij lag lijkbleek op de bodem van de boot en hoorde de stuurman zeggen: ,,O God, dat ziet er vreselijk uit!''