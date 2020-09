Freethepeople? Sluit die egoïstische C-sterren lekker op, zou ik zeggen

Het is een grap. Toch? Het moet wel een grap zijn. Zeg me alsjeblieft dat het een grap is, dat #ikdoenietmeermee waarmee een fikse roedel artiesten als Famke Louise, Donny Roelvink, Bizzey, Tim Douwsma, Thomas Berge en dj Hardwell zich tegen de coronamaatregelen keert, juist nu het aantal besmettingen weer oploopt.



Ze zijn wel vóór volksgezondheid, zeggen ze. Maar al die types die normaal gesproken hun Turkse neptandjes stukbijten op de vraag welke selfie ze nu weer eens op hun Insta zullen zetten, eisen meer duidelijkheid. Over de anderhalve meter, over mondkapjes en over waarom kritische artsen de mond wordt gesnoerd. ‘Alleen samen krijgen we de overheid onder controle’. En: ‘Free the people’.



Nou, sluit die gasten lekker op, zeg ik hier op mijn beurt. Stelletje egoïstische C-sterren die het opportunisme hebben uitgevonden. Stond Thomas Berge niet mee te galmen met het coronalied in maart om het zorgpersoneel een hart onder riem te steken? En nu impliceren hij en zijn collega’s met die hashtag dat we de regels moeten negeren. Zodat diezelfde artsen en verpleegkundigen over een paar weken zich weer een burn-out rennen op een overvolle IC, met de striemen van beschermingsbrillen in het gezicht en stervende patiënten op hun netvlies? Omdat die verwende snotapen vinden dat het allemaal wel erg lang duurt en de gezondheid van opa en oma niet ten koste hoeft te gaan van hun nieuwe auto, nieuwe tour of nieuw gebit.