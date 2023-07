Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney krijgen eerste kindje

In het filmpje toont Kiemeney haar buik. Het gerucht ging al dat de twee een kindje zouden verwachten. Frenkie was namelijk onlangs gespot met een t-shirt waarop een ooievaar staat afgebeeld.



Het stel is sinds vorig jaar verloofd en heeft sinds 2014 een relatie. Kiemeney is eigenaar van een kledingmerk. De twee wonen in Barcelona, waar De Jong sinds 2019 voor FC Barcelona speelt. Ze leerden elkaar kennen op de middelbare school in Tilburg, toen Frenkie in de jeugd van Willem II speelde en Mikky nog hockeyde bij HC Den Bosch.

Op het bericht van Instagram volgden direct veel felicitaties voor de aanstaande ouders. Zo reageren onder andere Daley Blind, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Luuk de Jong, Cody Gakpo, Denzel Dumfries, Donny van de Beek, Sergi Roberto, Marc-André ter Stegen en Soufiane Touzani met felicitaties en hartjes op het filmpje.

Een jaar geleden kwam via Instagram al naar buiten dat Frenkie op vakantie in Mexico Mikky ten huwelijk had gevraagd. Tot een bruiloft is het nog niet gekomen. ,,Ik kan niet wachten om de rest van mijn leven met jou te delen”, schreef De Jong vorig jaar op Instagram.

De Jong leek vorig jaar lange tijd op weg naar het Manchester United van Erik ten Hag, maar de middenvelder uit Arkel hield ondanks flink wat druk vanuit het bestuur stand en bleef bij zijn droomclub FC Barcelona. Daarmee werd hij afgelopen seizoen in zijn vierde seizoen in Spanje voor het eerst kampioen in La Liga. Na twee goals en vier assists in 43 duels moest De Jong afgelopen maand nog met Oranje in de Nations League aantreden, maar twee weken geleden kon hij dan eindelijk even op vakantie.

