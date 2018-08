Fresku brengt nummer uit voor zoontje dat 'keihard voor een toekomst vecht'

Fresku houdt er normaal gesproken niet van om zijn privéleven te delen met zijn volgers. Maar toen zijn zoontje werd geboren en bleek dat hij in levensgevaar was, schakelde de rapper 'hulp' van zijn fans in. Vandaag bedankt hij hen voor die steun.



,,10000x bedankt mensen!!! De afgelopen weken hebben jullie mij veel liefde gegeven voor mijn zoon. Bedankt daarvoor... Alle wensen en gebeden hebben hun werk gedaan want gelukkig gaat het alweer een stuk beter met Rayaan en vecht hij heel hard voor een mooie toekomst.''



Zijn kersverse oogappel heeft de rapper geïnspireerd voor een nieuw nummer. Het lied, getiteld Mijn zoon, is vanaf vrijdag te beluisteren. De rapper draagt met het nummer overigens zijn steentje bij aan de steun van zieke en gehandicapte kinderen: alle opbrengsten komen ten goede aan het Ronald McDonald kinderfonds.