Friends krijgt geen vervolg, zegt ‘Ross’: Ik wil niet alles doen voor het geld

Dat zegt Schwimmer, die de onhandige paleontoloog Ross speelde in Friends, in een interview met de Britse krant The Guardian. Fans hopen dat de sitcom, die na 25 jaar nog altijd razend populair is, een vervolg krijgt. ,,Ik denk niet dat het mogelijk is, gezien ieders carrière”, zegt Schwimmer over zijn vrienden Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) en Matthew Perry (Chandler). ,,Iedereen voelt hetzelfde: waarom zouden we het einde, waar iedereen een goed gevoel bij had, overhoop halen? Ik wil niet alles voor het geld doen. Het moet creatief gezien wel kloppen en we voelen niets voor de ideeën die de afgelopen tijd de revue zijn gepasseerd.”

Een keer een soort Moltalk over Friends, een napraataflevering, dat ziet ‘Ross’ wel voor zich. De zes acteurs zien elkaar nog zo nu en dan. ,,We hadden pas nog een reünie bij Courteney thuis. Iedereen is druk, heeft families en gaat door met zijn of haar leven, maar we hebben nog zeker contact met elkaar. Ik zie Matt LeBlanc nog het meest. Ik ben de enige die nog in New York woont.”

Frustrerend

Schwimmer kijkt inmiddels met een goed gevoel terug op de sitcom. Dat is wel eens anders geweest, want hij stoorde zich aan het feit dat zijn personage Ross zo aan hem kleefde. Hij voelde zich niet meer serieus genomen als acteur. ,,Ik ben er overheen”, zegt Schwimmer. ,,Er was een periode dat ik heel, heel gefrustreerd was dat ik vastzat in dit genre, dit ene idee. Ik kwam bij Friends op mijn 27ste, maar ik had al veel op het toneel gedaan. Dat leek wel in de prullenbak gegooid. Het publiek dacht dat ik rechtstreeks vanuit de baarmoeder sitcom was gaan doen.”

,,Nu ik ouder word, verschuift mijn perspectief. Ik realiseer steeds meer hoe goed ik het had. Tien jaar lang een show mogen doen met die cast, die schrijvers, die regisseurs. Het was een fantastische tijd, professioneel gezien en creatief.”