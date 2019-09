Friends pakt uit: 25-jarig jubileum wordt groots gevierd

In New York opent vandaag een tijdelijk museum. In deze pop-up experience kunnen fans zich onderdompelen in de serie door rond te lopen over verschillende sets en kostuums te bewonderen. Zo kan er tafelvoetbal worden gespeeld aan de tafel van Ross en Joey, staat de fontein uit het intro er en kan er rondgelopen worden door het trappenhuis waarin Ross met man en macht een bank omhoog probeert te krijgen. De expositie is tot 6 oktober geopend.



Los Angeles vierde vorige maand al het 25-jarig jubileum van Friends. Ter ere van de mijlpaal werden twee cafés een week lang omgetoverd tot Central Perk, de fictieve koffiezaak waar Rachel, Chandler, Joey, Phoebe, Ross en Monica tien seizoenen lang neerploften op de beroemde oranje bank.

Replica’s

Die oranje zetel heeft deze maand ook een belangrijke rol. Op verschillende plekken over de hele wereld worden in totaal dertig replica’s van de bank neergezet. Zo kunnen fans plaatsnemen op de sofa op onder meer het Empire State Building in New York, op de Tower Bridge in Londen en bij het koninklijk paleis in Madrid.



LEGO lift ook mee op het succes van de serie. Eerder deze week verscheen er een speciale Friends-editie waarmee de set van Central Perk in elkaar gebouwd kan worden. Ook het Amerikaanse woonwarenhuis Pottery Barn viert het jubileum met een Friends-lijn, waaraan onder meer de apothekerstafel van Phoebe en Rachel is toegevoegd.

Extraatje