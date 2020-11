Friends-ster Matthew Perry (51) verloofd met vriendin Molly Hurwitz (29)

Perry was eerder zes jaar lang samen met actrice Lizzy Caplan. Het stel ging in 2012 uit elkaar.

Het geluk lacht de acteur dus weer toe. Vorig jaar nog werd Perry in New York gespot door paparazzi. Perry liep er zwaar onverzorgd bij, wat meteen voer was voor speculatie. Zo zou de acteur, die op zijn hoogtepunt bij Friends 1 miljoen dollar per aflevering kreeg, weer terug zijn gevallen in oude problemen. Perry kampte jarenlang met allerlei verslavingen, waaronder aan alcohol en medicijnen.