Frits Spits keert één week terug met de poplimerick

De gedichtjes zijn geschreven door Axel van der Ende, een van de redacteuren van de Avondspits in de jaren tachtig, en worden voorgelezen door Frits Spits zelf.



De poplimerick was een vast item in het programma Avondspits dat Frits Spits tussen 1978 en 1995 presenteerde. Spits was voor veel forenzen vaste prik in de vroege avonduren. Luisteraars mochten zelfs hun poplimericks insturen om eer te betonen aan hun favoriete lied. Het item was sinds 1995 niet meer op de radio te horen.



Bijna elk vast programma op NPO Radio 5 heeft deze week een oud radio-item geadopteerd. Zo is in de Arbeidsvitaminen ‘50 Pop of een Envelop’ te horen, speelt Bert Haandrikman ‘Geen ja / geen nee’ en is in Je Dag is Goed van Jeroen van Inkel de klassieker ‘Raad een lied of niet’ te horen.