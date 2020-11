Frontberichten, Toren C en Anne Frank in race voor prestigieuze Gouden Roos

De veelgeprezen serie Frontberichten is een van de zes genomineerden in een nieuwe categorie, namelijk Innovatieve coronaprogramma’s. De serie werd geboren in de crisis en bestond uit vlogs van Nederlanders in vitale beroepen. Het programma scoorde veel kijkers en werd genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf.

Toren C, van Margot Ros en Maike Meijer, is genomineerd in de categorie komedie. De twee actrices maakten afgelopen jaar het zevende en laatste seizoen van het programma vol sketches over een kantoorgebouw. Zij vertolkten samen tientallen personages.

Digitale uitreiking

Het Anne Frank Videodagboek van producent Every Media vertelt het beroemde verhaal van het Joodse meisje dat in de oorlog onderdook in het Achterhuis als een vlog. De afleveringen duurden tussen de vijf en tien minuten en werden verspreid via het YouTube-kanaal van het Anne Frank Huis.

De uitreiking van de Gouden Rozen vindt half december digitaal plaats, vanwege de coronacrisis. In 2019 wonnen twee Nederlandse programma’s een prijs, de documentaire The Greenaway Alphabet en de NPO-webserie #Tagged.

Bekijk hier onze video’s over show & entertainment: