Froukje de Both en dj Niek van der Bruggen na zes jaar uit elkaar

Presentatrice Froukje de Both (46) is weer vrijgezel. Volgens haar management is de relatie die ze circa zes jaar had met Radio Veronica-dj Niek van der Bruggen (35) voorbij.

,,Ze gaan als vrienden uit elkaar'', liet de woordvoerder van De Both vandaag weten aan RTL Boulevard. De showrubriek vroeg hem opheldering na aanhoudende geruchten dat Froukje en Niek al een tijdje uit elkaar zouden zijn.

Vorig jaar oktober werd duidelijk dat Froukje de Both en Niek van der Bruggen hebben hun relatie weer een boost hadden gegeven na een break van een paar maanden. Die time-out namen de twee toen ze erachter kwamen dat hun levens te ver uit elkaar kwamen te liggen.

Niek reageerde destijds zelf op de geruchten dat hij en Froukje na bijna zes jaar een punt achter hun relatie zouden hebben gezet. ,,Op een gegeven moment ging alles in een moordend tempo, ik zat ook in een andere levensfase'', liet hij los in zijn radioprogramma. Over de oplossing die hij vervolgens met Froukje trof, vulde hij aan dat het 'helemaal niet raar is' stil te staan bij je relatie.

Na een pauze van een kleine twee maanden kwam de dj, die in de zomer van 2016 door een moeilijke periode ging toen hij kampte met een burn-out, erachter dat hij nog stapelgek is op zijn vriendin. ,,Ik kwam tot de conclusie dat ik gruwelijk veel van haar houd en haar niet kwijt wil. We doen het nu rustig aan, maar het gaat de goede kant op'', zei hij vorig jaar.

Niek en Froukje vielen in 2012 als een blok voor elkaar toen ze samen een radioprogramma bij Radio 538 presenteerden. De actrice-presentatrice verliet haar verloofde Jeroen te Rehorst voor de dj. Met haar ex trof ze een ouderschapsregeling voor hun dochter Emma.

Daarover vertelde ze in 2014 aan deze site: ,,Mooi dat zoiets tegenwoordig kan. Toen mijn ouders scheidden, was het normaal dat ik mijn vader één weekend in de 14 dagen zag. Maar hoe positief zo'n modern systeem ook is om de opvoedende rol van de vader én moeder te benadrukken: er kleven altijd nadelen aan. Het blijft, hoewel Emma bij haar vader in meer dan vertrouwde handen is, zeer moeilijk om m'n kind steeds een paar dagen te moeten missen. Zoiets doet pijn: een gevoel dat waarschijnlijk nooit meer overgaat. Maar mijn verdriet zal ik nooit aan Emma laten merken.''