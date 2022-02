FunX draait voorlopig geen muziek van Lil’ Kleine

video Lil Kleine krijgt 120 uur taakstraf voor mishande­ling in club

Lil’ Kleine heeft 120 uur taakstraf gekregen voor het mishandelen van een stapper in een Amsterdamse club in 2019. Volgens de rechter is bewezen dat hij een 28-jarige bezoeker uit het niets heeft getrapt. De rapper laat namens zijn advocaat weten in hoger beroep te gaan.

11 februari