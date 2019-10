Fusie brengt Suske en Wiske, Kuifje en Lucky Luke bijeen

De Standaard Uitgeverij is al decennialang het huis van Suske en Wiske. Hun eerste album, Suske en Wiske op het eiland Amoras, verscheen er in 1945. Ook De Kiekeboes, F.C. De Kampioenen en Urbanus en Nero worden er uitgegeven.



Ballon Media is bekend van Jommeke, waarvan binnenkort het 300e album verschijnt, en verzorgt de Nederlandstalige uitgaven van de strips van onder meer Lucky Luke, Kuifje, Blake en Mortimer, Guust Flater, Robbedoes en De smurfen.



Standaard Uitgeverij distribueert in Vlaanderen ook de boeken van de Nederlandse uitgeverijen De Bezige Bij en Bruna. Ballon Media verkoopt jaarlijks circa 2,5 miljoen boeken, waaronder veel kinderboeken, in meer dan honderd landen en 68 talen.