Gaan Naomi en haar ‘best friends’ Europa veroveren?

Video Geen van de kunste­naars herkent Clairy Polak in Sterren op het Doek: ‘Oh, wat erg!’

27 november Het is altijd een eer voor bekende Nederlanders om mee te doen aan het programma Sterren op het Doek, zo ook voor oud-presentatrice Clairy Polak (64). De voormalig host van programma's als Nova en Buitenhof moet echter door een zure appel heen bijten bij haar deelname aan het programma. Geen van de kunstenaars kan op haar naam komen, zo is te zien in de aflevering die morgen wordt uitgezonden.