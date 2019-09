Gaat Netflix weer aan de haal met de hoofdprijs in Venetië?

Serie: Bondig Achter het leven van een dj schuilt méér dan luxe: ‘De realiteit is anders’

7:31 Het is voor velen een droom: als dj elke dag in een andere stad draaien, reizen met privéjets en overnachten in peperdure hotels. Maar niet alles is zo mooi als het lijkt. Dat weet het succesvolle Nederlandse dj-duo Sunnery James en Ryan Marciano als geen ander. ,,De realiteit is dat je aankomt, je bent kapot, je wil slapen. Je gaat naar de club en de volgende ochtend heb je geen tijd om te genieten van je hotel of jacuzzi”, vertellen de heren in een nieuwe reeks van Bondig.