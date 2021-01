Gaby Blaaser krijgt eigen sportprogramma op Videoland

Gaby Blaaser (34) wil heel Nederland voorzien van strakke billen. Om dat voor elkaar te krijgen is de fitness influencer vanaf maandag te zien op Videoland met een eigen sportprogramma In Shape met Gaby .

Het sportprogramma is vier weken lang iedere werkdag te zien op de streamingdienst. De bedoeling is dat Fitgirl Gaby Blaaser kijkers in 20 minuten traint en helpt bij het krijgen van strakkere en rondere billen. Dat doet ze vanuit een nogal ongewone setting. De sportlessen vinden namelijk niet plaats vanuit een sportstudio, maar vanuit een hotelkamer.

In de aankondiging van het programma raadt ze kijkers aan om wel met een handdoek of yoga-mat te trainen. ,,We willen geen blauwe billen, maar mooie ronde strakke billen,” legt ze uit. De fitness influencer is zelf enorm trots op haar achterste en laat dat geregeld zien op sociale media door pikante kiekjes te plaatsen. In een interview met Grazia zei ze dat ze daar enorm van geniet. ,,Ik vind de sexy versie van mezelf de allerleukste, dus ik ben heel hard gaan trainen en me hierop gaan focussen.”

Gaby Blaaser was vorig jaar te zien op Videoland in The Bachelorette, een reality-show waarin vrijgezelle mannen streden om haar hart. Ze werd bekend door haar rol in de series SpangaS en Goede tijden, slechte tijden.

