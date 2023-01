Gaby Blaaser moest Echte meisjes in de jungle verlaten vanwege zwangerschap: ‘Kwam er daar achter’

Influencer Gaby Blaaser kwam er tijdens de opnames van het Videoland-programma Echte meisjes in de jungle achter dat ze zwanger is. Terwijl ze zelf nog door wilde, besloot de productie haar naar huis te sturen. Dat vertelt ze tegen RTL Boulevard .

Voor de opnames van Echte meisjes in de jungle verbleef een groep vrouwelijke influencers in Laos. Tijdens één van de medische check-ups grapte Gaby Blaaser dat ze geen tampons nodig had, omdat ze over tijd was. Uiteindelijk bleek ze zwanger te zijn. ,,Als ik dat vooraf had geweten, was ik daar nooit naartoe gevlogen.”



Na enkele dagen nam Blaaser iemand van de productie in vertrouwen. ,,Ik zei: ‘Ik ben nog steeds niet ongesteld. Ik begin me een beetje zorgen te maken.’ Uiteindelijk werd er voorgesteld om toch even een zwangerschapstest te doen, gewoon om het uit te sluiten.” Toen werd alles duidelijk. ,,Je schrikt natuurlijk heel erg", zegt Blaaser.

‘Nog niet aan ouders verteld’

Toch bleef de 36-jarige influencer gewoon het spel spelen. ,,Maar we zaten natuurlijk niet in een megaveilig gebied, met malaria en dat soort dingen. Op een gegeven moment zeiden ze: ‘We kunnen je niet verder meenemen.’” Een onverwachts besluit, aldus Blaaser, die er op dat moment erg makkelijk over dacht. ,,Dat komt allemaal wel als ik terug ben, dacht ik. Ik was nog helemaal bezig met het moment daar. Ik had nog niet eens mijn ouders gebeld.”

Halverwege december maakte Blaaser bekend in verwachting te zijn. Toen was al duidelijk dat het niet helemaal gepland was. Ze noemde het ‘het beste ongelukje ooit’. Blaaser heeft een relatie met tattoo-artiest Robin.

