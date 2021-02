Gaby draagt zelfs nú geen broek en Jan geniet van gezin na loodzware maanden

Kijker ontmaskert Graham Norton als dief: ‘Hoe durft ze mij om geld te vragen?’

6 februari Talkshowhost Graham Norton (57) is gisteravond in zijn eigen programma beticht van diefstal. In de bekende rode stoel vertelde een voormalige barvrouw over een vervelende ervaring met een beroemdheid, die zonder te betalen was weggelopen met drankjes. Het bleek te gaan om de presentator zelf, nota bene een van de best betaalde sterren van de BBC.