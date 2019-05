Game of Thrones breekt ook in Nederland record

Ruud de Wild is de nieuwe radioko­ning

15:55 Ruud de Wild (50) is de nieuwe radiokoning van Nederland. De dj van NPO Radio 2 was al de populairste in de middag, maar gemeten over de maanden maart en april is zijn programma het best beluisterde van de hele Nederlandse radio. Zo blijkt uit de luistercijfers van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).