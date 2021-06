Game of Thrones-schrijver belooft ander einde: ‘Nooit gedacht dat ze me konden inhalen’

Game Of Thrones is een van de populairste series van de afgelopen jaren, maar toen de HBO-reeks in 2019 op z’n einde kwam, waren veel fans ontevreden. Zo vonden ze het slot maar niets en daar lijkt ook George R.R. Martin, de auteur van de boeken, het eens mee te zijn. In zijn nieuwste deel wil een ander einde opnemen. ,,Ik wou dat ik met mijn boeken de serie was voorgebleven”, zei de schrijver onlangs in een interview.

Fans van Game Of Thrones vinden het verder ook jammer dat de serie niet bij het originele verhaal van de boeken is gebleven. Na het vijfde seizoen was het bronmateriaal uit de boeken op en namen de producenten het verdere verloop van de hitserie voor hun rekening, inclusief het door veel fans verguisde slotseizoen.

Veel liefhebbers vinden dat de kwaliteit van Game of Thrones achteruit holde toen de serie de boeken van Martin had ingehaald. Zelf had de schrijver nooit verwacht dat de makers van de show hem konden bijbenen, zei hij onlangs in de Amerikaanse media. ,,Toen ze begonnen met de serie lagen er al vier boeken in de winkel", legt R.R. Martin uit.

Voorbijgestoken

,,Het vijfde boek was er toen ze net met de serie begonnen waren. Ik had een gigantische voorsprong en had nooit verwacht dat ze mij konden inhalen. Maar dat is uiteindelijk wel gebeurd en ze hebben mij zelfs voorbijgestoken”, aldus de auteur. ,,Achteraf wens ik dat ik ze met de boeken was voorgebleven.”

R.R. Martin is wel van plan om het weer goed te maken met zijn fans, want momenteel is de auteur bezig een ander einde te schrijven. ,,Ik ben er volop mee bezig, maar op het resultaat is het nog even wachten.” Het kan dus nog wel even duren voordat zijn zesde boek, The Winds of Winter, in de winkel ligt. Daarna moet het laatste deel in de Game of Thrones-saga volgen.

