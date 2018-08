'Geef Nadia Moussaid het DWDD-tijdslot'

Hoewel Margriet van der Linden (48) dit weekend in een interview met de Volkskrant beaamde dat er inderdaad ruimte voor verbetering is ('Je hoopt dat je team in één klap slaagt, in de praktijk is het sleutelen. Ik zit er wel bovenop'), blijkt uit de poll die onder de lezers van AD.nl is gehouden dat zij meer gecharmeerd zijn van Nadia Moussaid.



In totaal brachten 18.390 mensen hun stem uit. De uitkomst is opvallend: slechts 12 procent is van mening dat het DWDD-tijdslot aan Van der Linden toebehoort. De overige 88 procent ziet liever de Schiedamse journaliste op dat tijdstip op de buis.