Geen bijstand, maar skivakantie voor Montana en wat kan die Jan Smit schaatsen, hè?

Alec Baldwin houdt vol dat hij niet financieel aansprake­lijk is voor schietinci­dent

Alec Baldwin blijft erbij dat hij niet aansprakelijk is voor het schietincident op de filmset van Rust. In oktober schoot de 63-jarige acteur per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins dood. Zijn advocaat heeft vandaag bij de rechtbank documenten ingediend waarin staat dat Baldwin niet financieel verantwoordelijk gehouden mag worden, omdat hij en Hutchins ervan overtuigd waren dat het wapen ongeladen was, aldus The New York Times.

11 maart