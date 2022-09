Geen cliché ontbreekt in romkom met veteranen Julia Roberts en George Clooney

recensie Net­flix-thril­ler Athena is op technisch vlak de meest verbluffen­de film van het jaar

Het is een schande dat we het overweldigende Athena, over een explosieve botsing tussen de politie en razende jongeren uit een Franse banlieue, niet op het grote witte doek mogen zien. Het enige voordeel van de directe route naar Netflix: je kan tussendoor even pauzeren om wat lucht te happen, of de openingsscène – een minifilm op zich - direct nog eens ervaren en je door alle visuele krachtpatserij omver laten blazen.

28 september