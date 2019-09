Geen Emmy Award voor The Voice van John de Mol

The Voice was voor de achtste keer genomineerd. Het programma begon in 2010 in Nederland als The Voice of Holland en kreeg het jaar erop een Amerikaanse versie. Die serie komt al sinds 2012 ieder jaar in aanmerking voor een Emmy. Het won de belangrijkste televisieprijs van de VS vier keer als beste talentenjacht, en won bij de Creative Emmy Awards ook nog drie prijzen voor de belichting.