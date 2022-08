Geen enkel festival kan je zo weghalen uit het normale leven: ‘Lowlands kan dit als de allerbeste’

Voor het eerst gaat hij als ‘gewone’ bezoeker. Geen microfoon mee, geen interviews met supersterren of nachtelijke interviews op de camping, maar gewoon, als een van de tienduizenden festivalgangers de weide in. Radiopresentator Giel Beelen, tegenwoordig bij NPO Radio 2, kan bijna niet wachten. ,,Voor mij is dit de ultieme vrijheid,’' vertelt hij vlak voor vertrek naar het festivalterrein. ,,Voor mij draaien festivals als Lowlands om emoties als kippenvel, tranen en euforie. Die emoties ga ik de komende dagen allemaal beleven. Dit is niet zomaar een festival met een paar podia, Lowlands is een heel leven. Een stad op zich.’'