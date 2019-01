Geen geslachtsoperatie voor Ryanne van Dorst: ‘Waarom zou ik dat willen?’

,,Wat een woordgrapje al niet teweeg kan brengen’’, liet Ryanne haar fans vanavond middels een spraakcomputer weten op Instagram. ,,Het zijn mijn amandelen maar. Waarom zou ik in vredesnaam een man willen worden? Moet je eens om je heen kijken wat voor een pestbende die ervan hebben gemaakt.’’



Eerder vandaag bevestigde Ram Lauwrier, manager van Ryannes band DOOL, dat ze onder het mes is geweest. ,,Zij, of ik moet zeggen híj, zal zelf meer bekendmaken’’, aldus de manager, die kennelijk op de hoogte was van de grap van Ryanne. Het gaat volgens Lauwrier ‘redelijk goed’ met de zangeres, die momenteel nog in het ziekenhuis herstelt. Haar situatie heeft geen gevolgen voor geplande optredens van de band.



Fans van de zangeres tastten na het verschijnen van de foto in het duister over de reden voor haar ziekenhuisopname. Veel volgers vermoedden al snel dat het om een geslachtsoperatie ging en wensten haar veel sterkte met het herstel. Van Dorst zelf was vandaag niet bereikbaar voor commentaar en woordvoerders van BNNVara - dat haar programma Nachtdieren uitzendt - konden niet reageren.