Geen grootse viering 25 jaar Pride Amsterdam

De Pride Walk op 7 augustus gaat wel door, net zoals kleinschalige activiteiten, een openluchttentoonstelling en PrideTV vanuit The Student Hotel. ,,Het strijdbare is er wel, dat krijgt de nadruk”, aldus de zegsman. ,,In plaats van dat we met een biertje in de hand staan, gaan we met borden demonstreren.” Dat is in deze tijd ook belangrijk, geeft hij aan, zeker gelet op wat er bijvoorbeeld gebeurt in Hongarije, waar onlangs een wet werd ingevoerd die onder meer het promoten van homoseksualiteit en geslachtsveranderingen bij jongeren verbiedt. ,,We gaan zeker niet onzichtbaar zijn dit jaar.”