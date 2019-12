Geen Home Alone op tv met kerst: daarom een quiz om de pijn te verzachten!

Voor zover de zegsvrouw weet, is het de eerste keer in de geschiedenis dat de film op de radio wordt uitgezonden. 3FM-dj Sander Hoogendoorn lanceerde gisteren het initiatief om de film vrijdag integraal in zijn radioshow te laten horen. Hij startte een inzamelingsactie voor Serious Request; luisteraars kunnen vijf euro doneren voor elke minuut film. Het geld gaat naar slachtoffers van mensenhandel.



Het geluid van de film start vrijdagochtend om 07.00 uur in Sanders Vriendenteam op 3FM. In de film wordt het jongetje Kevin, dat per ongeluk alleen thuis is met kerst, belaagd door twee domme boeven. De hoofdrollen worden gespeeld door Macauley Culkin, Daniel Stern en Joe Pesci.



