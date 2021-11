Geen lockdown, maar een lovedown: dit wil je weten over de All You Need Is Love Kerstspecial 2021

Traditiegetrouw brengt Robert ten Brink (66), ook bekend als Dr. Love, mensen in de All You Need Is Love Kerstspecial bij elkaar voor de feestdagen.

Is er in 2021 een All You Need Is Love Kerstspecial?

Het lijkt erop dat er in 2021 weer een All You Need Is Love Kerstspecial wordt uitgezonden. Op de Facebookpagina van All You Need Is Love kondigen de makers aan dit jaar weer hun best te gaan doen om zoveel mogelijk families en geliefden samen te brengen met kerst.

Lees ook Vader ziet pasgeboren dochtertje voor het eerst in emotionele kerstshow All You Need is Love

Waar kan je je aanmelden voor de All You Need Is Love Kerstspecial?

Op de website van RTL staat een oproep om je aan te melden voor de special.

Waar wordt de All You Need Is Love Kerstspecial 2021 uitgezonden?

De Kerstspecial wordt uitgezonden door RTL 4. Jaarlijks wordt het programma uitgezonden op Kerstavond, maar het is nog niet bekend wanneer en hoe laat we het liefdesprogramma in 2021 kunnen verwachten.

Waar kun je de All You Need Is Love Kerstspecial terugkijken?

De Kerstspecial kun je terugkijken bij RTL XL. Op de website vind je ook korte fragmenten van de special van 2020.

Ging de All You Need Is Love Kerstspecial in 2020 door?

Ondanks de coronapandemia kon de All You Need Is Love Kerstspecial in 2020 doorgaan. Presentator Robert ten Brink zei toen dat de special van dat jaar ‘heftiger dan ooit’ was, omdat meer mensen elkaar door corona moesten missen. Ook werd de uitzending aangepast. Zo moesten stellen na hun hereniging vanwege de quarantaineregels twee weken doorbrengen in een hotel. ,,De stellen gaan niet samen in een lockdown, maar in een lovedown’’, zei Ten Brink daarover.

Bekijk hier onze trending entertainmentvideo’s: