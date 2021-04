Geen mondkapjes in Oscaruitzending

PowNed komt met quiz met een bedrieger: De Bluffer

7:41 Zes kandidaten, van wie één zich anders voordoet: hij is De Bluffer in de gelijknamige quiz van PowNed. Presentator is Rutger Castricum. In het nieuwe programma draait het om vooroordelen. Aan de hand van de quizvragen moeten de vijf deelnemers die ene bedrieger ontmaskeren.