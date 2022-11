Geen pakjesboot meer? Sinterklaas vraagt om nieuwe naam voor stoomboot

Sinterklaas heeft de hulp van de kijkers van het Sinterklaasjournaal nodig om een naam voor zijn nieuwe stoomboot te bedenken. In de uitzending van maandag vroeg hij ideeën in te sturen op de site van het NTR-programma.

Sinterklaas was speciaal voor die vraag naar de studio gekomen. Daar ging hij nog kort in op het debacle met het zinken van zijn vorige stoomboot, de Pakjesboot 12. “Piet de Smeerpoets dacht dat hij nog honderd jaar mee zou gaan, maar daar geloofde ik niet in”, sprak de goedheiligman. Hij had daarom vast een nieuwe besteld bij een botenbouwer in Hellevoetsluis.

De oude stoomboot was daar volgens Sinterklaas ook gemaakt. Dus toevallig was het niet dat juist daar de intocht was gepland, aldus de sint. “Alleen er ontbreekt nog één ding: hij heeft nog geen naam. En daarom wil ik de kinderen op de televisie vragen of ze mee willen helpen met het bedenken van een nieuwe naam voor de stoomboot.”

Sinterklaas kwam sinds 1985 bijna ieder jaar aan met de Pakjesboot 12. In enkele jaren werd daarvan afgeweken omdat het schip bijvoorbeeld te groot was. In 2001 in Maastricht zette de sint bijvoorbeeld de Pakjesboot 14 in en bij de intocht van 2012 in Roermond arriveerde Sinterklaas met de Stoomboot 0475.

