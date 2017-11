Geen verbinding met Pakjesboot in eerste Sinterklaasjournaal

Volgens Boerenfluitjes valt het allemaal wel mee. ,,Hier in Wiedeweerga zouden ze zeggen: Soms vreest men de rampspoed, maar dan blijkt veel later dat de storm slechts gewoed heeft in een glas water''. Ondanks zijn poging Dieuwertje te kalmeren, bleef ze bij haar standpunt. ,,Dit is echt geen storm in een glas water hoor. Meneer Boerenfluitjes, we houden ermee op. Hier hebben we niets aan. Het blijft stormen op zee en de stoomboot is nergens te bekennen.''